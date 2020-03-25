快訊

這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／奧運延到明年 則本昂大感覺又老一歲

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
日職樂天隊王牌投手則本昂大。 美聯社資料照
日職樂天隊王牌投手則本昂大。 美聯社資料照

東京奧運受到新冠肺炎疫情波及，確定延到明年，不少日職球星對於此事，多少都有心理準備，日職樂天隊王牌投手則本昂大說：「職棒延賽，其他運動也暫停，全球都是如此，本來就覺得奧運很難照常進行。」

儘管奧運延後，日本國家隊監督稻葉篤紀可望繼續領軍，明年兩大目標將是世界棒球經典賽冠軍、奧運金牌。

則本昂大表示，之前不知奧運到底要不要延期，現在延後時間確定，對選手反而比較好做事，會有新的調整方向。

但他坦言，年初開始為奧運做準備，最近調整有些困難，明年又老一歲，也會擔心身體、能力問題，很多年輕選手爭出頭。

日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，還未確定何時開打，最快也要等到4月24日，但奧運延期後，球季賽不必中斷，則本昂大正面思考，專心備戰新球季。

則本昂大 樂天 棒球

延伸閱讀

網球／東奧延賽養膝傷 費德勒明年拚金利多

棒球／洪一中答應繼續領軍 不因奧運延期改變

日職／陽岱鋼對中日3支2 練習賽逐漸加溫

6搶1／前進奧運之路停擺 中華隊只好暫停運作

相關新聞

中職／洪一中領軍國家隊 確定到明年奧運結束

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延到明年，六搶一奧運資格賽也將延後，有關中華棒球隊總教練洪一中的任期，中職秘書長馮勝賢...

棒球／洪一中答應繼續領軍 不因奧運延期改變

東京奧運確定延到明年，中職秘書長馮勝賢指出，中華棒球隊總教練洪一中的任期到奧運結束，洪總回應此事，強調這是自己當初答應中...

6搶1／前進奧運之路停擺 中華隊只好暫停運作

中華棒球隊備戰六月開打的六搶一奧運資格賽，由於東京奧運延到明年，這項資格賽也將延後，目前時間未定，中職秘書長馮勝賢表示，...

中職／關門比賽無益處 聯盟何必執意開打？

由於新冠肺炎疫情擴散，各國的運動賽事都受到影響，NBA賽季臨時喊卡，台灣、美國、日本及韓國職棒都延後開打，奧運甚至直接改至明年舉辦。中華職棒開幕戰從3月14日先延至28日，後又改到4月11日。3月23

6搶1／最快11月復賽 IOC希望最慢1月打完

原定6月17日開打的六搶一奧運資格賽，由於東京奧運延到明年，確定跟著延期，中華棒球協會秘書長林宗成今天表示，最快11、1...

日職／陽岱鋼對中日3支2 練習賽逐漸加溫

巨人隊今天繼續在名古屋巨蛋對中日隊進行練習賽，旅日好手陽岱鋼擔任先發六棒、左外野手，全場三次打數揮出兩支安打，巨人終場2...

日職／奧運延到明年 則本昂大感覺又老一歲

東京奧運受到新冠肺炎疫情波及，確定延到明年，不少日職球星對於此事，多少都有心理準備，日職樂天隊王牌投手則本昂大說：「職棒...

中職／東奧延期有助完成賽程 韓職也鬆口氣

東京奧運正式宣告延期一年舉辦，被壓縮的職棒賽季獲得喘息空間，不只中華職棒不用因六搶一最終資格賽而停賽，已經搶下門票的南韓...

中職／中信兄弟今起閉門熱身賽 可透過網路平台觀戰

中華職棒31年將於4月11日開打，中信兄弟於4月12日在臺中洲際棒球場進行主場首戰，因應新型冠狀病毒COVID-19（武...

中職／只有150人進場沒FU 鄭文燦盼聯盟再延

中職新球季延到四月十一日開打，聯盟表明不再延賽的態度，桃園市長鄭文燦卻有不同看法，認為閉門只讓一百五十人觀戰，倒不如再延期，中職秘書長馮勝賢說：「地方政府有防疫權責，會再和他們溝通，聯盟內部會議沒考慮延賽。」

6搶1／奧運延期資格賽跟著延 中職維持上下半季制

東京奧運確定延後一年，中華棒球隊六月前進六搶一奧運資格賽也將暫停，中華棒球協會秘書長林宗成說：「奧運是主體，既然宣布延期，六搶一資格賽一定延後。」

影／高國輝再見轟 富邦5比3逆轉勝統一

中華職棒本賽季最後一場官辦熱身賽，統一在第五棒陳鏞基六局上半擊出左外野方向一壘安打帶有一分打點，統一三比二領先，不料九局...

熱門新聞

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

東京奧運哪個城市能接手？ 網：剩這1處有能量

NBA／因疫情停賽前已多波折 美媒：最詭異賽季

NBA／退役球員傳確診 自認赴紐約參加籃網比賽感染

東奧延期影響運動員 生涯生與死的一年之隔

NBA／媽媽確診陷昏迷 唐斯痛心籲別再輕忽防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。