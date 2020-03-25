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日職／奧運延到明年 則本昂大感覺又老一歲
東京奧運受到新冠肺炎疫情波及，確定延到明年，不少日職球星對於此事，多少都有心理準備，日職樂天隊王牌投手則本昂大說：「職棒延賽，其他運動也暫停，全球都是如此，本來就覺得奧運很難照常進行。」
儘管奧運延後，日本國家隊監督稻葉篤紀可望繼續領軍，明年兩大目標將是世界棒球經典賽冠軍、奧運金牌。
則本昂大表示，之前不知奧運到底要不要延期，現在延後時間確定，對選手反而比較好做事，會有新的調整方向。
但他坦言，年初開始為奧運做準備，最近調整有些困難，明年又老一歲，也會擔心身體、能力問題，很多年輕選手爭出頭。
日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，還未確定何時開打，最快也要等到4月24日，但奧運延期後，球季賽不必中斷，則本昂大正面思考，專心備戰新球季。
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