6搶1／最快11月復賽 IOC希望最慢1月打完

原定6月17日開打的六搶一奧運資格賽，由於東京奧運延到明年，確定跟著延期，中華棒球協會秘書長林宗成今天表示，最快11、12月進行六搶一資格賽，最慢明年一月打完比賽，這是世界棒壘球總會（WBSC）的初步看法。

六搶一資格賽原定4月1日進行，受到新冠肺炎情影響延到六月，再因奧運延賽，導致二度延後；林宗成說，WBSC將在兩、三周內，分別和美洲區資格賽、六搶一資格賽承辦國美國、台灣討論相關方案，決定這兩項賽事的延賽日期。

林宗成指出，國際奧會（IOC）希望所有單項的奧運資格賽能在一月前完成，不管六搶一資格賽延到何時，台灣會儘量配合WBSC，中華隊以地主國身分出賽不會改變。

世界棒球經典賽明年三月將進行第五屆賽事，林宗成強調，比賽計畫不會改變，三月一定開打。