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全美確診破6萬 西班牙死亡數超過大陸

奧運奪金路苦等36年 延期衝擊日本也擾亂稻葉

聯合新聞網 / Hiyan
日本隊最近一次在奧運棒球奪牌是2004年雅典奧運，由於他們在準決賽以0：1敗給澳洲，最後只能在銅牌戰中打敗加拿大。 歐新社資料照片
日本隊最近一次在奧運棒球奪牌是2004年雅典奧運，由於他們在準決賽以0：1敗給澳洲，最後只能在銅牌戰中打敗加拿大。 歐新社資料照片

世界矚目的日本2020東京奧運，在日本首相安倍晉三和國際奧委會IOC電話會議後，確認因新型冠狀病毒 （COVID-19）疫情延期，最遲將於2021年夏季舉行。這將使得陷入苦惱中的日本職棒賽程獲得不少調整的空間。在疫情狀況許可情況下，不僅143場例行賽可望順利打完，原本不得不考慮的縮短或中止季後賽方案也獲得解套，維持完整球季的機會大增。

不過對於目標奪金的日本國家隊Samurai Japan來說，可說好事多磨。日本隊去年底拿下世界12強冠軍，不僅氣勢正值最高峰，監督稻葉篤紀經過幾個強化比賽的歷練之後，掌握比賽的調度以及與選手的磨合也更上一層樓。如果以去年12強的主力陣容征戰奧運，配合上主場優勢，幫助日本隊奪下渴望已久的棒球奧運金牌，勝算相當高。但如今奧運被迫延期，選手的遴選必須重新調整，日本隊奪冠也增加變數。

稻葉篤紀去年帶領日本隊拿下12強賽冠軍，球隊陣容堅強、氣勢正旺，但在奧運延期後，球隊若重新調整可能會產生很多變數。 歐新社資料照片
稻葉篤紀去年帶領日本隊拿下12強賽冠軍，球隊陣容堅強、氣勢正旺，但在奧運延期後，球隊若重新調整可能會產生很多變數。 歐新社資料照片

日本隊在第一屆（2006）、第二屆（2009）經典賽達成連霸，向世界展示他們的棒球實力。不過在奧運的棒球項目，日本隊只在1984年洛杉磯奧運會獲得過1次金牌（監督：松永怜一），但當時棒球仍只是奧運的表演項目，並非正式運動項目。1988首爾、1996亞特蘭大日本隊雖然都獲得銀牌，不過最近3屆的奧運當中，2000年雪梨奧運、2008年北京奧運連獎牌都沒有拿到，只以第四名坐收，成績不理想。尤其是2008年北京奧運，由名監督星野仙一領軍，集合了達比修有、田中將大、阿部慎之助、青木宣親等頂尖球員，原本是奪冠呼聲最高的隊伍，最後竟然連敗給韓國、美國，聲勢浩大的「星野JAPAN」卻落得「零獎牌」下場，星野仙一回國之後遭受極大的責難，也交出國家隊兵符，成為日本棒球不堪回首的一次奧運。

反觀亞洲的世仇韓國隊在2008年北京奧運奪金，更讓居亞洲棒球龍頭日本顏面相當掛不住，經過12年才終於等到復仇機會，因此亟欲這次要在自己家裡，華麗絢爛的東京奧運舞台完成金牌美夢。除了奪金之路已經走了36年之外，2024年巴黎奧運棒球將再度消失，2028年洛杉磯之後的命運也未明，會不會要再等12年甚至更久無人能預測。

韓國強打李承燁(右)在2008北京奧運棒球準決賽中轟出2分砲，幫助球隊以6：2擊敗日本，日本又在銅牌戰中以4：8輸給美國，最後韓國拿下金牌，這讓日本隊更急著想要在東京奧運復仇。 歐新社資料照片
韓國強打李承燁(右)在2008北京奧運棒球準決賽中轟出2分砲，幫助球隊以6：2擊敗日本，日本又在銅牌戰中以4：8輸給美國，最後韓國拿下金牌，這讓日本隊更急著想要在東京奧運復仇。 歐新社資料照片

棒球這一塊金牌對奧運東道主日本而言，絕非帳面上的一塊金牌數而已，它攸關的是棒球大國的顏面，勢在必得的決心可以想像。

在新型冠狀病毒疫情的攪局之下，日本武士隊的金牌之路還有一大段路要走，受到嚴重衝擊的還有監督稻葉篤紀。原本稻葉篤紀的任務到2020東京奧運後將告一段落，如今隨著奧運延期，日本武士隊強化本部長山中正竹已經表明，繼續由稻葉執掌兵符。日本職棒聯盟事務局長井原敦也表示，國家隊總教練稻葉篤紀的合約將會自動延長。

稻葉篤紀自2015年起正式接下日本國家隊總教練一職，去年世界12強幫助日本隊拿下冠軍，聲勢大漲。如果奧運能在自家主場奪下金牌，挾著高聲望重返職棒圈，絕對會是炙手可熱的監督人選。不過如今計畫趕不上變化，稻葉篤紀未來的「職場規劃」也起了變化，至少2021年還會身穿日本國家隊球衣。

2021年除了奧運之外還有WBC經典賽，加上2019年世界12強，稻葉將同時是這三項國際大賽的監督。放眼日本棒球史上擁有如此豐富資歷者稻葉是前無古人，未來即使日本武士隊維持常設監督，要再出現第二人也不容易。榮耀至上，伴隨而來的壓力肯定也不小，不過無疑這將是稻葉篤紀成就歷史地位的絕佳機會。

東京奧運 疫情

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