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棒球／洪一中答應繼續領軍 不因奧運延期改變
東京奧運確定延到明年，中職秘書長馮勝賢指出，中華棒球隊總教練洪一中的任期到奧運結束，洪總回應此事，強調這是自己當初答應中職的條件。
奧運因為新冠肺炎疫情被迫延後，原定6月17日開打的六搶一奧運資格賽也會延期，洪一中表示，當初答應帶隊到奧運結束，並不知會延到明年，「原本答應的事，就是這樣。」
洪一中說，還是要先闖過六搶一奧運資格賽，不然也沒有奧運可打。
六搶一奧運資格賽延賽日期未定，中華隊暫時停止運作，洪一中表示，未來如何重組國家隊，還要再研究，不過先把這個問題擱一邊，專心帶領富邦悍將隊最重要。
洪一中曾在2006年世界棒球經典賽擔任中華隊牛棚教練，明年第五屆賽事是否有機會領軍，他說，現在很難回答這個問題，要和中職會長吳志揚、馮勝賢討論看看。
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