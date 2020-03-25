快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

平均年齡不到35歲 國民黨發言人團名單曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／洪一中答應繼續領軍 不因奧運延期改變

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
洪一中(右)與中華職棒秘書長馮勝賢。 報系資料照
洪一中(右)與中華職棒秘書長馮勝賢。 報系資料照

東京奧運確定延到明年，中職秘書長馮勝賢指出，中華棒球隊總教練洪一中的任期到奧運結束，洪總回應此事，強調這是自己當初答應中職的條件。

奧運因為新冠肺炎疫情被迫延後，原定6月17日開打的六搶一奧運資格賽也會延期，洪一中表示，當初答應帶隊到奧運結束，並不知會延到明年，「原本答應的事，就是這樣。」

洪一中說，還是要先闖過六搶一奧運資格賽，不然也沒有奧運可打。

六搶一奧運資格賽延賽日期未定，中華隊暫時停止運作，洪一中表示，未來如何重組國家隊，還要再研究，不過先把這個問題擱一邊，專心帶領富邦悍將隊最重要。

洪一中曾在2006年世界棒球經典賽擔任中華隊牛棚教練，明年第五屆賽事是否有機會領軍，他說，現在很難回答這個問題，要和中職會長吳志揚、馮勝賢討論看看。

洪一中 中職 中華隊

延伸閱讀

中職／洪一中領軍國家隊 確定到明年奧運結束

中職／新球季延後 洪一中：今年會很亂

中職／史上最長延長春訓 洪一中：今年會很亂

6搶1／不必打就進奧運？馮勝賢：可能性低

相關新聞

中職／洪一中領軍國家隊 確定到明年奧運結束

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延到明年，六搶一奧運資格賽也將延後，有關中華棒球隊總教練洪一中的任期，中職秘書長馮勝賢...

棒球／洪一中答應繼續領軍 不因奧運延期改變

東京奧運確定延到明年，中職秘書長馮勝賢指出，中華棒球隊總教練洪一中的任期到奧運結束，洪總回應此事，強調這是自己當初答應中...

6搶1／前進奧運之路停擺 中華隊只好暫停運作

中華棒球隊備戰六月開打的六搶一奧運資格賽，由於東京奧運延到明年，這項資格賽也將延後，目前時間未定，中職秘書長馮勝賢表示，...

中職／關門比賽無益處 聯盟何必執意開打？

由於新冠肺炎疫情擴散，各國的運動賽事都受到影響，NBA賽季臨時喊卡，台灣、美國、日本及韓國職棒都延後開打，奧運甚至直接改至明年舉辦。中華職棒開幕戰從3月14日先延至28日，後又改到4月11日。3月23

日職／陽岱鋼對中日3支2 練習賽逐漸加溫

巨人隊今天繼續在名古屋巨蛋對中日隊進行練習賽，旅日好手陽岱鋼擔任先發六棒、左外野手，全場三次打數揮出兩支安打，巨人終場2...

中職／東奧延期有助完成賽程 韓職也鬆口氣

東京奧運正式宣告延期一年舉辦，被壓縮的職棒賽季獲得喘息空間，不只中華職棒不用因六搶一最終資格賽而停賽，已經搶下門票的南韓...

中職／中信兄弟今起閉門熱身賽 可透過網路平台觀戰

中華職棒31年將於4月11日開打，中信兄弟於4月12日在臺中洲際棒球場進行主場首戰，因應新型冠狀病毒COVID-19（武...

中職／只有150人進場沒FU 鄭文燦盼聯盟再延

中職新球季延到四月十一日開打，聯盟表明不再延賽的態度，桃園市長鄭文燦卻有不同看法，認為閉門只讓一百五十人觀戰，倒不如再延期，中職秘書長馮勝賢說：「地方政府有防疫權責，會再和他們溝通，聯盟內部會議沒考慮延賽。」

6搶1／奧運延期資格賽跟著延 中職維持上下半季制

東京奧運確定延後一年，中華棒球隊六月前進六搶一奧運資格賽也將暫停，中華棒球協會秘書長林宗成說：「奧運是主體，既然宣布延期，六搶一資格賽一定延後。」

影／高國輝再見轟 富邦5比3逆轉勝統一

中華職棒本賽季最後一場官辦熱身賽，統一在第五棒陳鏞基六局上半擊出左外野方向一壘安打帶有一分打點，統一三比二領先，不料九局...

中職／高國輝再見3分砲 悍將熱身賽躍居龍頭

中職官辦熱身賽今天在台中洲際球場進行最後一戰，富邦悍將隊打完前八局落後一分，高國輝九局下代打建功，從統一獅隊「守護神」陳...

6搶1／東京奧運被迫延後 林宗成：資格賽一定延

東京奧運將延後一年，就等國際奧會（IOC）正式宣布，原定6月17日在台灣進行的六搶一奧運資格賽也將延期，中華棒球協會秘書...

熱門新聞

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

東京奧運哪個城市能接手？ 網：剩這1處有能量

NBA／退役球員傳確診 自認赴紐約參加籃網比賽感染

NBA／因疫情停賽前已多波折 美媒：最詭異賽季

東奧延期影響運動員 生涯生與死的一年之隔

NBA／鮑默入主湖人舊主場 快艇將與湖人分家了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。