日職／陽岱鋼對中日3支2 練習賽逐漸加溫

巨人隊今天繼續在名古屋巨蛋對中日隊進行練習賽，旅日好手陽岱鋼擔任先發六棒、左外野手，全場三次打數揮出兩支安打，巨人終場2：1獲勝。

陽岱鋼面對中日先發投手岡野祐一郎，二局上揮出右外野安打，四局上右外野飛球出局，七局上再從中日洋投岡薩雷茲（Luis Gonzalez）的手中揮出中外野安打。

陽岱鋼單場第二安出現後退場，由石川慎吾代跑，北村拓己揮出二壘打攻下全場第一分。

中日七局下靠福田永將陽春砲追平比數，巨人九局上再靠石川慎吾、小林誠司安打攻下超前分，終場一分之差獲勝。

陽岱鋼重返一軍後，在四場練習賽合計13個打數揮出四支安打、攻下一分打點，打擊率3成08。