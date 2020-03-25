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日職／陽岱鋼對中日3支2 練習賽逐漸加溫
巨人隊今天繼續在名古屋巨蛋對中日隊進行練習賽，旅日好手陽岱鋼擔任先發六棒、左外野手，全場三次打數揮出兩支安打，巨人終場2：1獲勝。
陽岱鋼面對中日先發投手岡野祐一郎，二局上揮出右外野安打，四局上右外野飛球出局，七局上再從中日洋投岡薩雷茲（Luis Gonzalez）的手中揮出中外野安打。
陽岱鋼單場第二安出現後退場，由石川慎吾代跑，北村拓己揮出二壘打攻下全場第一分。
中日七局下靠福田永將陽春砲追平比數，巨人九局上再靠石川慎吾、小林誠司安打攻下超前分，終場一分之差獲勝。
陽岱鋼重返一軍後，在四場練習賽合計13個打數揮出四支安打、攻下一分打點，打擊率3成08。
#陽岱鋼 マルチヒット#giants pic.twitter.com/a70zQealeK— う ま ☆ さ き (@umasaki0909_pad) March 25, 2020
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