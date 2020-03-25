6搶1／前進奧運之路停擺 中華隊只好暫停運作

中華棒球隊備戰六月開打的六搶一奧運資格賽，由於東京奧運延到明年，這項資格賽也將延後，目前時間未定，中職秘書長馮勝賢表示，國家隊運作從現在起暫時終止。

東京奧運棒球賽已有四隊晉級，包括日本（地主保障名額）、以色列、南韓、墨西哥，最後兩席原定美洲區資格賽、六搶一資格賽各出一隊，受到奧運延後的影響，這兩項資格賽都要延期。

中華隊短期內已無重新集合、訓練的必要性，包括旅外無合約球員培訓計畫、情蒐作業都將暫停。

旅外無合約球員培訓計畫本來到六搶一資格賽結束，馮勝賢表示，這項賽事延到年底還是明年都不知，基本上先暫停，等到延賽日期確定，再向體育署重提計畫。

至於情蒐美洲區資格賽的行程，馮勝賢也說：「同樣暫停，等到延賽日期確定之後，再重新規畫、啟動。」