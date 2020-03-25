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中職／洪一中領軍國家隊 確定到明年奧運結束
東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延到明年，六搶一奧運資格賽也將延後，有關中華棒球隊總教練洪一中的任期，中職秘書長馮勝賢說：「就是到奧運結束。」
洪一中去年領軍中華隊在世界12強賽打出第五名，今年再拚六搶一奧運資格賽的計畫，由於東京奧運被迫延期，現在也暫時停擺。
馮勝賢表示，中華隊教練團的任務，本來就是到奧運結束，除非教練自己有狀況，才會進行調整。
中華隊未來除了面對六搶一奧運資格賽，明年三月還有世界棒球經典賽，洪一中是否領軍參加這兩項一級賽事仍待觀察。
馮勝賢強調，經典賽是另一個專案，選訓委員會和六搶一奧運資格賽分開，而且六搶一在經典賽之前、之後比賽還不知，有關經典賽的部分還要和中華棒球協會討論。
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