中職／東奧延期有助完成賽程 韓職也鬆口氣

東京奧運正式宣告延期一年舉辦，被壓縮的職棒賽季獲得喘息空間，不只中華職棒不用因六搶一最終資格賽而停賽，已經搶下門票的南韓也不用讓韓職暫停18天，得以避開寒冬中打棒球的景象。

六搶一資格賽原本要在4月初於台中舉辦，卻因美國爆發新冠肺炎疫情而無法舉辦美洲區資格賽，進而影響到六搶一資格賽，世界棒壘總會原本改期至6月中旬，現在因為東京奧運延後一年而再度順延。

中職最初版上半季賽程因六搶一資格賽而空下4月初時間，下半季賽程本來要看是否晉級東奧而排定，卻因新冠肺炎疫情干擾開幕和國際賽而打亂計畫，唯一的好消息是，現在確定今年沒有六搶一資格賽和東京奧運，新賽季只需想辦法消化每隊的120場比賽。

東奧延後進行，同樣讓韓職獲得喘息空間，「韓聯社」報導，最早也要等到4月21日才能開打，聯盟仍傾向每隊滿144場比賽，原本擔心加上奧運停賽的時間，賽季得一路打到11月底，現在卻撿回18天的「空窗期」。

若是4月21順利開打，韓職仍有機會消化完所有賽程，除了不排除將周一休兵日安排賽事，也有可能加開雙重賽，讓賽季趕在11月中落幕。

過去韓職最晚的結束時間是在2018年，為了雅加達亞運而中斷三周，直到11月12日才打完總冠軍戰。中職則是在2004年因參加雅典奧運，加上總冠軍賽打滿七場，直到11月14日才落幕。