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中職／中信兄弟今起閉門熱身賽 可透過網路平台觀戰
中華職棒31年將於4月11日開打，中信兄弟於4月12日在臺中洲際棒球場進行主場首戰，因應新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，賽事未開放球迷進場（季票會員除外），球迷朋友可以鎖定網路轉播平台觀看。
中信兄弟在去年的網路轉播合作夥伴，愛爾達、麥卡貝、LINE TODAY及Yahoo奇摩運動，今年繼續合作關係。另外，中信兄弟今年與Twitch合作，除了例行賽轉播外，將於Twitch上開立官方頻道，可以免費收看。
距離賽季正式開打還有兩周，中信兄弟於今天起進行七場自辦熱身賽，不對外開放球迷進場，可以透過轉播平台觀看。
3/25(三)14:00自辦熱身賽VS味全@洲際（轉播：中信兄弟影音平台）
3/27(五)13:00自辦熱身賽VS富邦@洲際（轉播：緯來電視網）
3/29(日)13:00自辦熱身賽VS富邦@新莊（轉播：MOMO TV）
4/1(三)13:00自辦熱身賽VS統一@台南
4/3(五)13:00自辦熱身賽VS統一@洲際（轉播：中信兄弟影音平台）
4/4(六)13:00自辦熱身賽VS桃猿@洲際（轉播：中信兄弟影音平台）
4/6(一)14:00自辦熱身賽VS味全@洲際（轉播：緯來電視網）
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