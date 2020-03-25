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6搶1／奧運延期資格賽跟著延 中職維持上下半季制

聯合報 / 記者藍宗標／台北報導
官辦熱身賽最終戰，悍將高國輝（左）擊出左外野方向三分再見全壘打，擊敗統一獅。 記者黃仲裕／攝影
官辦熱身賽最終戰，悍將高國輝（左）擊出左外野方向三分再見全壘打，擊敗統一獅。 記者黃仲裕／攝影

東京奧運確定延後一年，中華棒球隊六月前進六搶一奧運資格賽也將暫停，中華棒球協會秘書長林宗成說：「奧運是主體，既然宣布延期，六搶一資格賽一定延後。」

東京奧運棒球賽已有日本（地主保障名額）、以色列、南韓、墨西哥晉級，最後兩席原定美洲區資格賽、六搶一資格賽各出一隊，但在奧運因新冠肺炎疫情被迫延後，這兩項資格賽已無即時性，延賽時間未定。

六搶一資格賽最初決定四月一日在台中洲際、斗六球場開打，因為疫情延到六月十七日，現在又因奧運延期生變；林宗成表示，奧運因疫情悲觀，不得已延後舉行，在奧運之前進行的六搶一資格賽，更不可能準時開打，從一般邏輯看來，當然會往後延。

他說：「世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）最近就會開會，而且一定會儘快，針對美洲區資格賽、六搶一資格賽和主辦國美國、台灣交換意見。」

中職秘書長馮勝賢表示，東京奧運延期，六搶一資格賽也會延，現在就等WBSC正式宣布。

中職安排新球季賽程時，考量中華隊若在六搶一資格賽過關，前進東京奧運，將改成單一球季賽制，馮勝賢說：「現在看來也沒有必要了，仍採上、下半季制。」

東京奧運 疫情 新冠肺炎

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