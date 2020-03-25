中職／關門比賽無益處 聯盟何必執意開打？

由於新冠肺炎疫情擴散，各國的運動賽事都受到影響，NBA賽季臨時喊卡，台灣、美國、日本及韓國職棒都延後開打，奧運甚至直接改至明年舉辦。中華職棒開幕戰從3月14日先延至28日，後又改到4月11日。3月23日聯盟正式定調將不再延後，將成為今年第一個開打的職業棒球聯盟，採限制入場觀眾資格、人數及座位的方式，另外還會管控啦啦隊。

相較於各國的疫情狀況，台灣因為即時應變，許多作為超前部署，因此受到國內外的專業肯定。但由於實在太難管控，最近一周的確診人數暴增，其中大部分是境外移入，有少部分則是國內感染，甚至還有些尚查無源頭。由於實在太難掌控，除了出入國受到管制外，部分縣市內部已經開始封閉場館，並取消許多活動，避免造成不必要的群聚。

台灣的棒球場由於不是巨蛋，與運動中心、籃球館相比，的確屬於較為開放的運動場地。但是因為要進行賽事，且依照中職規劃將開放部分觀眾入場，勢必需要動用工作人員協助，增加了現場的人數。另一方面球場的閘門、通道、廁所等，都屬室內且會聚集人群的地方，不但不易管控，反而讓聯盟的防疫出現缺口，而且範圍大不易消毒。

只要有比賽進行就會有工作人員、媒體記者等，雖然做到了防疫的基本功，但還是增加了群聚接觸的機會。 聯合報系資料照片

球員方面更是千萬不能有人不幸感染，否則進行比賽就非常容易傳播。雖然棒球除了壘間衝撞及場外擊掌外，較少有身體接觸，但那顆「球」就容易成為媒介。尤其棒球賽事中，不少球員因為各種因素，常見吐口水或舔手掌等動作，這都很可能因為藉由傳球而傳染給其他人。當然聯盟已經說明，若有人感染就將停賽，但怕就怕在為時已晚。

從賽事的角度來看，精彩賽事的組成除了球員的奮戰外，場邊球迷的鼓勵也是重要一環。目前聯盟採開放季票觀眾，現場取票、實名制、固定座位、強制戴口罩、座位距離至少1公尺、不能撿界外球等限制措施。而且帶動氣氛的啦啦隊，被限制只能放音樂跳舞，不能發出聲音。這樣的賽事，除了眼睛有臨場感外，其他都沒有現場的感覺，與不符原有票價的價值，不但球迷感到無趣，更難激起球員對比賽的熱情。這些措失看似保障了季票觀眾的權利，但可能無形中讓他們陷入價值不足又無法退票的窘境。

啦啦隊與球迷的互動已經成為中職不可或缺的環節，但現在球迷只能戴口罩悶坐場邊，而啦啦隊只能跳不能喊，變成了一場無聲的比賽。 聯合報系資料照片

對於球團而言，閉門之戰無疑是對票房的一大衝擊，去年中職平均票房5826人，每場票房約230萬，加上周邊的收益，平均場均收入應可達250萬。如今只剩下約150位購買季票可以進場，平均大約只剩4萬進帳。雖然賽事順利開打，可以有轉播收入，但恐怕還是難彌補現在比賽造成的收入落差。

聯盟的考量則是球員生涯和年底休賽季的休息時間，這不可否認以官方的角度是讓人很難抉擇。這段期間各國職業球員都碰到如何調整的問題，對於球員出身的秘書長應該深知其中的難處，讓調整到位的球員，瞬間冷卻下來，很可能就難再回溫，又或是造成不必要的受傷。另一方面，一般球季含補賽週及季後賽，約需要7個月的賽程，不減少賽事的情況下，將會進行到11月才能結束，後續休賽季的確會是問題。

然而兩權相害取其輕，中職開打後，雖然可以解決球員調整及休息的問題，但會面臨更多需要解決的事情。但是在疫情最尖峰的時刻，只是為了完成比賽，讓每場150位觀眾、兩隊約60位教練及球員、數十位工作人員、記者及啦啦隊，暴露在危險之中，聯盟及球團還沒有獲得利益，這樣沒什麼益處的決定，投資報酬率太低，何必執意開打呢？