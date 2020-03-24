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中職／高國輝再見3分砲 悍將熱身賽躍居龍頭
中職官辦熱身賽今天在台中洲際球場進行最後一戰，富邦悍將隊打完前八局落後一分，高國輝九局下代打建功，從統一獅隊「守護神」陳韻文的手中轟出再見三分砲，悍將終場5：3獲勝。
悍將在官辦熱身賽五連勝收尾，戰績7勝2敗3和，排名躍居榜首。
此役打完前五局，雙方都未得分，獅隊六局上靠陳傑憲、林靖凱、吳桀睿、蘇智傑、陳鏞基安打攻下三分，悍將六、七局下各得一分，追成2：3。
悍將九局下最後進攻機會，一出局後林哲瑄獲保送、林益全揮出二壘打，形成二、三壘有人局面，高國輝上場代打，從陳韻文的手中轟出左外野三分再見全壘打，熱身賽第二轟逆轉戰局。
悍將洋投伍鐸先發六局，被揮出九支安打、失三分，演出優質內容；獅隊「嘟嘟」潘威倫先發四局，只被揮出四支安打、無失分，投球內容相當平穩。
中職新球季4月11日開打，官辦熱身賽結束後，各隊將恢復練球，也會安排自辦熱身賽。
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