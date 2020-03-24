6搶1／東京奧運被迫延後 林宗成：資格賽一定延

東京奧運將延後一年，就等國際奧會（IOC）正式宣布，原定6月17日在台灣進行的六搶一奧運資格賽也將延期，中華棒球協會秘書長林宗成說：「奧運是主體，既然延後，六搶一資格賽一定延後。」

林宗成表示，東京奧運因為新冠肺炎疫情悲觀，不得已延後舉行，在奧運之前開打的六搶一資格賽，更不可能準時開打，從一般邏輯看來，當然會往後延。

他說：「據我的了解，世界棒壘球總會（WBSC）最近就會開會，而且一定儘快，針對美洲區資格賽、六搶一資格賽和主辦國美國、台灣交換意見。」

中職秘書長馮勝賢表示，東京奧運延期，六搶一資格賽也會延，現在就等IOC、WBSC正式宣布。

中職安排新球季賽程時，考量中華隊若在六搶一資格賽過關，前進東京奧運，將改成單一球季賽制，馮勝賢說：「現在看來也沒有必要了，仍採上、下半季制。」