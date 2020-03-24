中職／桃市希望開季再延 聯盟內部會議沒考慮

中華職棒宣布新球季4月11日開打、不再延賽，桃園市長鄭文燦認為，閉門只讓150人觀賽，倒不如再延期，中職秘書長馮勝賢說：「基本上，聯盟內部會議沒考慮延賽，未來會有什麼變化還不知。」

鄭文燦指出，東京奧運考慮延期，中職執意開打的決定必須斟酌，馮勝賢強調，尊重桃園市政府的想法。

中職昨天召開第三次防疫會議後，決定開季先關門打，但會中有人提出，開放150名持有季票球迷進場觀戰的看法；馮勝賢表示，明天會把防疫計畫送交衛福部、體育署和新北、桃園、台中、台南市政府，希望獲得中央和地方政府同意，聯盟必須遵守防疫規定。

他說：「本來就決定閉門打，開放150人觀戰是會議中有人提出，將和各縣市連繫後再做決定，如果150人不行就回歸原始方案。」

新冠肺炎疫情難料，各地政府有權決定是否讓中職比賽，馮勝賢強調，送出防疫計畫後，四月一日應該會有明確答案，但無掌控疫情變化。

針對開季是否再延期的問題，他說：「地方政府有防疫權責，會再和他們溝通。」