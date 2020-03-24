兄弟獅隊上半季固定主場 中職主客場制度後首次

中華職棒將如期於4月11日開打，原則上採閉門比賽，為防疫及減少不必要開銷，4支一軍球隊上半季確定完全固定主場，也是中職1998年實施主客場制度後首次。

中華職棒4月11日將於桃園棒球場開打，原則上採閉門比賽，聯盟持續爭取希望開放已購買季票的球迷入場，上限150人，目前還沒有定案。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，衝擊中職票房收入，除了防疫考量，各隊為減少不必要開銷，上半季將採固定主場。

樂天桃猿隊、富邦悍將隊本來就固定主場分別在桃園棒球場、新莊棒球場；中信兄弟隊主場在洲際棒球場，過去也會將部分主場排在天母棒球場、澄清湖棒球場、花蓮棒球場等地，領隊劉志威證實，本季上半季30場主場賽事都將排在洲際。

統一獅隊也確定今年上半季30場主場賽事皆在台南棒球場，至於下半季主場賽事安排，還需看疫情發展。