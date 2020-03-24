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中職／ 陽耀勳雙響砲 猿隊20安狂電悍將

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿陽耀勳。 資料照
樂天桃猿陽耀勳。 資料照

中職二軍例行賽今天在嘉義縣球場進行樂天桃猿、富邦悍將之戰，猿隊打線狂揮20支安打，包括37歲老將陽耀勳雙響砲，以15：4大勝，悍將吞下開季四連敗，至今一勝難求。

陽耀勳六次打數四支安打，其中三支長打，包括五局下從張竣龍的手中轟出兩分砲，八局下再從吳世豪的手中追加陽春砲，目前在二軍賽事累積三轟。

猿隊前四局1：2落後，五局下打了11人次，以六支安打、兩次保送攻下六分逆轉戰局，六到八局加起來再得八分，完全打垮悍將投手群。

猿隊洋投威拉諾先發5.2局，只被揮出三支安打，飆出八次三振，失兩分，奪下二軍例行賽首勝。

悍將動用六名投手應戰，從先發投手蔡明晉到牛棚五人張竣龍、陳明軒、陳冠傑、林晨樺、吳世豪都有失分紀錄；張竣龍中繼1.1局，被揮出六支安打、失四分，吞下二軍賽事首敗。

陽耀勳 林晨樺

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