中職／兄弟領隊劉志威證實 上半季主場全在洲際

中信兄弟隊領隊劉志威今天證實，上半季30場主場比賽都在台中洲際球場進行，不在其他場地，下半季如何安排要看新冠肺炎疫情變化。

兄弟2015年宣布認養台中洲際球場，每年除了在這座球場進行主場賽事，還在天母、花蓮、高雄澄清湖球場安排比賽，今年上半季將是隊史首次在洲際球場固定主場。

中職新球季4月11日開打，從樂天桃猿、中信兄弟隊開幕戰起，每場比賽關門比賽，各隊為了減少開銷，上半季決定統統固定主場，這將是中職從1998年實施主客場制以來，首次半季徹底貫徹主場。

樂天桃猿、富邦悍將隊本來就固定主場，分別以桃園、新莊球場為主，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，兄弟、統一獅隊比照辦理，將在台中洲際、台南球場安排30場主場比賽。

中職過去單季完全固定主場的球隊包括義牛犀牛、猿隊、悍將隊。