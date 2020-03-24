中職／曾柏融自亂陣腳吞敗 龍隊打16場輸13場

味全龍隊昨天打完官辦熱身賽後，今天前往台南球場對統一獅隊進行二軍例行賽，先發投手曾柏融只投3.1局失六分，終場2：7落敗，二軍賽事掉到1勝3敗。

龍隊昨天在台中洲際球場以8：3擊敗樂天桃猿隊，官辦熱身賽最後一戰終於獲勝，今天轉往台南出賽又輸球，目前在官辦熱身賽、二軍賽事合計出賽16場，繳出2勝1和13敗的成績。

龍隊動用五名投手應戰，曾柏融投不滿四局退場，投71球只有36顆好球，被揮出三支安打、出現四次保送，除了一局下讓獅隊掛零，接下來連續三局失分，吞下二軍賽事首敗。

獅隊也用五名投手，施子謙先發4.1局，被揮出四支安打、保送三次、無失分，林煜清中繼1.2局失一分，林航、郭恆孝、賴泊凱各投一局，只有賴泊凱九局上失一分。

獅隊全場六支安打，比龍隊少兩支，沒有打者單場兩安，龍隊黃柏豪、朱祥麟各有兩支安打。