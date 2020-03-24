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日職／陽岱鋼遭中日封鎖 4打數掛零吞2K

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陽岱鋼。資料照
陽岱鋼。資料照

巨人隊今天前往名古屋巨蛋對中日隊進行練習賽，旅日好手陽岱鋼擔任先發七棒、左外野手，全場四次打擊掛零，吞下兩次三振，巨人終場5：1獲勝。

陽岱鋼打滿全場，後來改守一壘，四次打擊分別是二局上右外野飛球，五、六局被三振，九局上二壘滾地球出局，重返一軍後三場練習賽（前兩戰對橫濱隊）合計十個打數兩支安打、攻下一分打點。

巨人今天前四局掛零，五局上大城卓三、吉川大幾、小林誠司、松原聖彌、重信慎之介先後安打，從中日先發投手吉見 一起的手中攻下四分，九局上再靠石川慎吾陽春砲攻下第五分，終場以四分差獲勝。

日職新球季原定3月20日開打，受到新冠肺炎疫情影響，希望能在4月24日點燃戰火，目前仍有變數。

巨人 陽岱鋼

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