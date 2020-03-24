中職／開季關門沒收入 4隊傾向完全固定主場

中華職棒延到4月11日開打，從樂天桃猿、中信兄弟隊開幕戰起，每場比賽關門比賽；據了解，各隊為了減少不必要的開銷，傾向上半季完全固定主場，這將是中職從1998年實施主客場制以來，所有球隊首次半個球季都在自己的球場出賽。

中職四隊每年擁有60場主場比賽，上、下半季各30場，樂天桃猿、富邦悍將隊本來就固定主場，分別以桃園、新莊球場為主，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，中信兄弟、統一獅隊上半季也想完全固定場地，將在台中洲際、台南球場安排30場主場比賽，不再前往外地安排部分賽事、取消打游擊戰的做法。

中職會長吳志揚坦言，新球季開打後，無法確定關門到何時，要看未來疫情變化。

從目前情勢看來，各隊關門比賽、暫時沒有票房收入，今年勢必面臨龐大赤字，若到球隊所屬城市以外的場地安排比賽，將會增加額外開銷，乾脆完全固定一地，儘量減少球團在經營上的衝擊。

象、猿4月11日在桃園球場進行開幕戰，希望安排持有季票的150名球迷進場觀戰，準備對地方政府提出防疫相關方案，一旦未獲同意就必須關門打，桃園市長鄭文燦仍希望中職再度延賽。