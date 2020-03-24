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春季聯賽／吳昇峰優質先發 中市仍奪重組首勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
台中市隊奪下春季聯賽首勝，總教練張家浩賽後鼓勵全隊球員。圖／中華棒球協會提供
台中市隊奪下春季聯賽首勝，總教練張家浩賽後鼓勵全隊球員。圖／中華棒球協會提供

全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮進行第二天賽事，合作金庫隊在本屆賽事首戰，推出王牌投手吳昇峰登板先發，對台中市隊先發六局失一分，但合庫八局上守備出狀況，終場2：5落敗，這是中市重新組隊後首勝。

吳昇峰用61球完成六局任務，面對22人次只被揮出四支安打，二局上失一分，退場時2：1領先，繳出優質先發。

比賽進行到八局上風雲變色，中市打線面對合庫中繼投手黃健隆，先由魏嘉甫揮出安打，接下來潘俊宇、彭名宇犧牲觸擊，造成合庫一次內野失誤，黃明真高飛犧牲打扳平比數，阮義凱追加兩分打點安打，成為致勝一擊。

中市動用五名投手應戰，第三任曾盛淳只投一球完成1/3局任務，成為勝利投手，中市目前戰績1勝1敗；黃健隆中繼兩局，被揮出三支安打、投出三次三振，失三分只有一分自責，承擔敗投責任。

吳昇峰

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