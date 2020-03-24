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韓職／開季時間敲定了 延到4月20日開打
南韓職棒聯盟（KBO）今天正式宣布，受到新冠肺炎疫情影響，新球季確定延到4月20日（周一）開打。
韓職本季賽事原定3月28日揭幕，由於南韓疫情擴散，KBO決定延後三周多再戰；目前各隊都在自己主場練球、進行紅白戰，如果疫情能夠有效控制，將從4月7日起安排熱身賽，也會進行電視直播。
KBO日前已決定延後開季，時間訂在四月，希望各隊都能打完144場球季賽，可用雙重賽、周一休兵日比賽的方式消化賽程，今天進一步敲定4月20日開季。
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