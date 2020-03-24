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棒球／分析好球帶兼球員動作 Karma Zone台灣製造

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台體大運傳系副教授黃致豪（左二起）、台體大校長林華韋、台大光電工程所副所長吳育任參與「Karma Zone系統」發表記者會。圖／科技部提供
台體大運傳系副教授黃致豪（左二起）、台體大校長林華韋、台大光電工程所副所長吳育任參與「Karma Zone系統」發表記者會。圖／科技部提供

台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析，除了幫助裁判檢視好球帶、累積球員選球能力，也可檢視姿勢是否走樣，提供球員與教練進行參考。

透過「科技部精準運動科學研究專案」，台大光電工程研究所副所長吳育任的人工智慧動作分析系統，與台體大運動資訊與傳播學系副教授黃致豪鑽研的電子好球帶互相結合，誕生出「Karma Zone系統」。

台體大團隊過往透過美國大聯盟採用的電子好球帶Trackman系統研究，卻發現儘管可以察知結果，卻無法搭配影像甚至3D動作分析，對選手幫助並不大，而科技部的補助，與台大教授吳育任、連豐力與吳沛遠組成跨領域團隊，研發出全球首套結合成因與結果的系統。

「Karma Zone系統」由六支高速攝影機組成，一壘側、三壘側與本壘板後方各兩支，透過影像拍攝，提供電子好球帶與選手3D動作分析兩個層面，目前已申請專利，期待向海外推廣，國內除了中華職棒外，也會朝基層棒球推廣。

「Karma Zone系統」的電子好球帶，可提供主審判決檢視，讓球員理解不同裁判的好球帶標準；選手3D動作分析部分，則透過AI人工智慧、深度學習，以影像辨識抓取人體的節點，將人體骨架建立起來，進一步抓取每個節點運動速度，去檢視選手是不是姿勢有走樣。

吳育任表示：「正是因為臺體大有多相機的環境，可以讓研究與實務結合。」黃致豪則表示，台體大進行相關研究，一定會思考對選手訓練的幫助。

台體大校長林華韋認為，台大是國內學術翹楚，台體大現場操作經驗較多，這些喜愛運動的老師互相合作，是非常好的結合，讓運動科學幫助到訓練及賽事，也期待未來球員、教練與裁判都能參與，林華韋說：「未來不管是運科的繼續發展，或者是棒球水準的提升，都會有很大的作用。」

台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析。圖／科技部提供
台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析。圖／科技部提供
台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析。圖／科技部提供
台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析。圖／科技部提供
台灣體大與台灣大學的研究團隊合作打造「Karma Zone系統」，能夠提供電子好球帶以及選手3D動作分析。圖／科技部提供
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