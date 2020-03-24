日職／首次面對打者飆157公里 佐佐木朗希仍不滿意

羅德隊18歲「令和怪物」佐佐木朗希加入職棒後首度面對打者，在球隊打擊練習時擔任投手，不僅150公里的火球連發，最快球速上攀到157公里，投球練習時還出現兩顆158公里速球。

佐佐木朗希今天上午面對福田光輝和茶谷健太，共投25球，雖有4球未計速，但有13球超過150公里，有3顆是157公里，其中面對福田光輝的15球中，有5顆可能形成安打，有一發全壘打，面對茶谷健太的10球則未被敲安，還有一次三振。

這是佐佐木朗希自去年9月6日的U18世界盃對南韓後，第一次面對打者投球，他表示：「可以面對打者投球，真的非常開心。」也感受到羅德主場的風勢特色。

雖然第一次面對打者就狂飆速球，讓教練、隊友以及現場媒體十分驚豔，不過佐佐木朗希認為，今天的球速從145到157公里都有，保持穩定性是下一個修正的目標。

實際面對157公里速球的福田光輝表示，是過去未曾見過的球速，茶谷健太則說：「外角球看起來距離好遠，實在太厲害了。」

佐佐木朗希在去年4月的日本U18代表隊紅白戰中，飆出163公里速球，雖是非正式紀錄，但已被認為超越大谷翔平的160公里日本高中生紀錄，去年選秀會獲得四支球隊第一指名，由羅德隊抽到交涉權並順利簽約。