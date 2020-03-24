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六搶一若跟奧運延期 經典賽是中華隊下個戰場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
6搶1賽事也受到奧運若要延期影響。 報系資料照
6搶1賽事也受到奧運若要延期影響。 報系資料照

2020年東京奧運受到新冠肺炎影響，原訂7月24日的開幕日延期機會高，順延一年成為討論選項，「六搶一」奧運棒球最終資格賽原本已延期至6月17到21日舉行，若跟進調整賽程，中華隊要爭取最後一張門票的組隊流程也需作出調整。

中華棒協秘書長林宗成昨天表示，奧運若延期一年，「六搶一」就不會在今年舉行，但一切仍要等國際奧會確認後，再由世界棒壘總會（WBSC）討論確切時程，由於國際奧會預計在四周左右宣布是否延期，六搶一如何安排可能要到5月中旬才有答案。

六搶一資格賽原訂4月1日開打，但因新冠肺炎疫情延期至6月17日，3月23日舉行的美洲區資格賽也因此暫停，比賽日期尚未公布，由於六搶一有兩個席次屬於美洲區第二、三名，勢必要等美洲區資格賽確定時間後，才有可能舉行。

六搶一資格賽若延至明年，將強碰3月開打的世界棒球經典賽，時間點有待世界棒壘總會安排，但考量棒球賽季，等經典賽結束後再舉行美洲區、六搶一資格賽的可能性較高。

這也代表中華隊有可能先出征經典賽、再搶奧運門票，雖然上屆經典賽中華隊僅排名第14，但因2021年經典賽擴大舉辦，放寬到20隊參賽，中華隊可跳過資格賽，直接從16強打起，到時如何邀請旅外球員加入將有不同考量，美日職棒球員都有機會參加。

經典賽 中華隊 棒球

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