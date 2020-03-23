中職／官辦熱身賽終於贏了 龍隊最後一戰屠猿

味全龍隊今天在官辦熱身賽對決樂天桃猿隊，三局下打了十人次，以五支安打、一次保送，加上猿隊內野失誤，一口氣攻下六分奠定勝基，終場以8：3獲勝，官辦熱身賽最後一戰終於奪勝。

龍隊前11戰只有1和10敗，怎麼打就是贏不了，今天總算在台中洲際球場開張，逃過在官辦熱身賽一勝難求的命運。

猿隊同樣官辦熱身賽最後一戰，翁瑋均先發2.2局被揮出五支安打，失六分只有兩分自責、承擔敗投；猿隊戰績7勝1和4敗，排名掉到第二，中信兄弟隊8勝4敗確定排名第一。

龍隊今天打完前兩局0：2落後，三局下張政禹先獲保送，林孝程安打、江忠垣三壘滾地球攻下第一分，接著洪瑋漢、曾陶鎔、李凱威、吳睿勝安打，這半局一共打回六分，曾陶鎔中外野二壘打攻下兩分打點，成為致一擊。

龍隊全場揮出12支安打，洪瑋漢、李凱威各有三安，團隊安打數比猿隊多四支。

龍隊目前在官辦熱身賽、中職二軍賽事合計出賽15場，繳出2勝1和12敗的成績，今天結束官辦熱身賽後，明天轉戰台南球場對統一獅隊進行二軍比賽。

官辦熱身賽30場比賽已打完29場，明天在台中洲際球場由獅隊、富邦悍將隊進行最後一戰。