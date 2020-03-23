中職／猿隊起步遭疫情衝擊 總經理川田有話說

樂天集團接手桃猿隊第一個球季，剛好碰上新冠肺炎疫情，猿隊4月11日開幕戰對決中信兄弟隊，不排除成為中職開打31年首場觀眾掛零的比賽，在疫情未明朗前，中職各隊票房將會受到重創。

猿隊日籍總經理川田喜則今天出席聯盟防疫會議，他表示，身為總經理會好好保護教練團、選手，也會做好新球季的準備，讓球迷安心進場看球，希望大家多多支持猿隊。

針對新冠肺炎疫情對新球季的衝擊，川田喜則強調，和相關單位溝通中，有答案後，會立刻向球迷宣布球團的做法。

中職今天召開第三次防疫會議後，會長吳志揚表示，包括猿隊在內，各隊都願意配合防疫措施，嚴格入場制也是社會責任， 完全配合政府。

中職開季關門比賽，單場最多開放150人（持有季票者）觀戰，前提是地方政府同意，最少當然就是完全掛零。

吳志揚今天也宣布，緯來體育台從明天開始，將轉播周二到周四的二軍比賽，ELEVEN SPORTS負責周五到周日，CPBL TV同步提供網路直播服務。