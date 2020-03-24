日職／坂本勇人兩大紀錄 恐被疫情耽誤

武漢肺炎發生至今，對人類健康、社經活動及國家安全都造成許多危害，各國的運動賽事也無法倖免於外，美國NBA季中停賽，日本的高校棒球春季甲子園大賽及業餘社會人野球大會等多項賽事也中止，原本應在上週末開幕的日職球季亦延期至4月上旬，目前疫情尚未和緩，日職開幕或有繼續延期至4月下旬，甚至最晚到5月的可能性。

如果日職賽季延到5月，等於是延後了超過一個月以上，因應東京奧運，今年的賽程本來就很緊湊，現在日程再大幅更動，加上奧運是否會延期尚未明朗，要如何重新安排賽程是目前聯盟人員最頭痛的事情，日職雖然希望如往年一樣完成143場比賽，但為了要讓整個賽程在冬天前進行完畢，縮減比賽場數的情況也有可能發生，畢竟未來的疫情發展誰都無法預測。

自從官辦熱身賽不開放觀眾進場後，各球團的營收已有下降的現象，一旦季賽場次縮減，更是雪上加霜，對球員而言，也有許多個人紀錄會受到影響。

西武的中村剛也是全壘打最多的現役球員，上季結束已打出415轟，距離500轟大紀錄還有85轟，看起來還有一段距離，但以他近幾年每季還有約30轟的輸出來看，如果維持身體健康，再3年就能達成這項大紀錄，不過他也已36歲，且身上帶有傷勢，如果最後賽事場次真的縮減，那等於是減少他在剩餘職業生涯中站上打擊區創造紀錄的機會；另外，例如已打出288轟的軟銀洋砲巴倫汀(Wladimir Balentien)、280轟的福留孝介、274轟的松田宣浩，也都是只差一步就能達成300轟紀錄的打者，但能不能在今年完成，還是得看疫情發展；投手方面也有好幾位與時間爭紀錄的球員，如現役最多勝171勝的養樂多石川雅規，以及241次救援成功的阪神藤川球兒這兩位老將。

軟銀三壘手松田宣浩只差26支全壘打就能完成300轟里程碑，但球季何時開打還不知道。 福耳攝影

不過今年球季開幕延期，在記錄上最大的可能受害者當屬巨人的坂本勇人。31歲的坂本生涯出賽1670場，其中有1646場都是守游擊，日職史上以游擊手身份出賽在1000場以上的共有35人，最多的是石井琢朗的1767場，坂本目前排在第4位，但也只差121場，只要無傷，在今年本可輕鬆登頂。

坂本還有另外一項更重要的紀錄，已有1884支安打的他，再打出116支安打就能達到2000安的大里程碑，坂本從08年生涯第2年開始站穩先發，至此12個球季，每季都能打出約150支安打，因此要在本季完成這項紀錄並不是問題，重點是完成時的年紀。

日職史上最年輕打出2000安的是每日獵戶星(羅德前身)的榎本喜八，他在31歲又7個月時達成，現在31歲又3個月的坂本，原本只要在7月29日之前打出2000安，就能刷新這項紀錄，經過計算屆時需要維持3成1以上的打擊率才能破關，雖然有點難度，但對坂本來說，不是不可能的任務，不過現今不知道球季要到何時才能開幕，加上東京奧運這個不確定因素，都讓坂本挑戰這項紀錄的路越來越難行了。