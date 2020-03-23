中職／史上最慘101人觀戰 開幕戰有掛零危機

樂天桃猿隊4月11日在桃園球場迎戰中信兄弟隊，展開中職史上首場一軍關門比賽，就算桃園市政府有條件開放150人進場觀戰，這場象猿大戰確定成為職棒開打31年來，觀眾人數最少的開幕戰。

中職過去開季首戰最少觀眾紀錄是1999年3月14日，當時在新莊球場進行的味全龍、興農牛之戰只有1514人進場，今年象猿戰將創新低， 就算猿隊4月12日原地再戰富邦悍將隊，兩場主場比賽最多也只有300人觀戰，甚至可能完全掛零。

中職今天召開第三次防疫會議，將向地方政府爭取每場150人進場，強調考量這些購買季票球迷的權益，除了採用實名制，球場管制措施還包括拉大座位間隔、不提供飲食、強制戴口罩、不能出聲加油。

一旦這些因應新冠肺炎疫情的辦法，還是無法獲得地方政府同意，中職從今年開幕戰起，單場觀眾人數將會掛零，直到政府解禁為止，寫下前所未有的紀錄。

中職過去單場最少觀眾紀錄是1999年9月20日，在台北市立棒球場進行三商虎、中信鯨隊之戰，這場周一補賽只有101人觀戰，現場甚至出現群鳥亂飛的場面，隔天就發生921大地震，球季賽也停賽兩周。