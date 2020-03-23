快訊

見死不救或加深不義? 美國「2兆防疫救急金」為何卡關

日將通知國際奧會同意東奧延期 專家估日經損逾8800億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／史上最慘101人觀戰 開幕戰有掛零危機

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職會長吳志揚宣布，4月11日開幕戰不再延期。圖／中華職棒提供
中職會長吳志揚宣布，4月11日開幕戰不再延期。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊4月11日在桃園球場迎戰中信兄弟隊，展開中職史上首場一軍關門比賽，就算桃園市政府有條件開放150人進場觀戰，這場象猿大戰確定成為職棒開打31年來，觀眾人數最少的開幕戰。

中職過去開季首戰最少觀眾紀錄是1999年3月14日，當時在新莊球場進行的味全龍、興農牛之戰只有1514人進場，今年象猿戰將創新低， 就算猿隊4月12日原地再戰富邦悍將隊，兩場主場比賽最多也只有300人觀戰，甚至可能完全掛零。

中職今天召開第三次防疫會議，將向地方政府爭取每場150人進場，強調考量這些購買季票球迷的權益，除了採用實名制，球場管制措施還包括拉大座位間隔、不提供飲食、強制戴口罩、不能出聲加油。

一旦這些因應新冠肺炎疫情的辦法，還是無法獲得地方政府同意，中職從今年開幕戰起，單場觀眾人數將會掛零，直到政府解禁為止，寫下前所未有的紀錄。

中職過去單場最少觀眾紀錄是1999年9月20日，在台北市立棒球場進行三商虎、中信鯨隊之戰，這場周一補賽只有101人觀戰，現場甚至出現群鳥亂飛的場面，隔天就發生921大地震，球季賽也停賽兩周。

中職 富邦悍將 樂天

延伸閱讀

中職／關門打仍有啦啦隊熱舞 不能叫只能跳

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

中職／低調的隱形王牌 王溢正價值不容忽視

棒球／奧運銀腕郭李建夫 培訓基層傳承棒球

相關新聞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

中華職棒聯盟今天做出決議，原定延期至4月11日開幕戰將如期舉行，展開今年球季賽事，但將不開放一般觀眾進場，將是史上首度閉門進行比賽，不過，已有購買季賽球票眾仍可進場，估計約有150人。 吳志揚說

中職／關門打仍有啦啦隊熱舞 不能叫只能跳

中華職棒4月11日在桃園球場由樂天桃猿、中信兄弟隊進行開幕戰，確定關門比賽，寫下中職開打31年空前紀錄，各隊仍可安排啦啦...

中職／低調的隱形王牌 王溢正價值不容忽視

生涯投了818.1局，挨85支全壘打，累計防禦率高達4.91，被打擊率0.296，每局被上壘率1.53。如果從以上數據來看，應該很少球迷會說這投手有王牌身手，不過他很可能成為中職史上累計年薪前三高的投

日職／球隊苦等開幕 調整、情蒐、受傷都是考驗

日本職棒新球季開幕受到冠狀病毒疫情影響而延期，這是繼2011年311大地震以來，再度延後開幕。不過根據日本棒球機構（NPB）在3月12日與NPB12支球團代表的協議結果，針對新球季開幕日程並沒有結論，

中職／史上最慘101人觀戰 開幕戰有掛零危機

樂天桃猿隊4月11日在桃園球場迎戰中信兄弟隊，展開中職史上首場一軍關門比賽，就算桃園市政府有條件開放150人進場觀戰，這...

中職／開季關門到何時？吳志揚無法掛保證

中職4月11日開幕戰為了配合政府防疫措施，確定關門打，將是職棒開打31年來，首次不開放球迷進場的比賽，中職會長吳志揚說：...

春季聯賽／姜建銘首戰開轟 衛冕軍安永鮮物失利

全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮縣立棒球場、平和國中點燃戰火，安永鮮物挑戰二連霸，在開幕戰出師不利，以9：12不敵台北興富...

春季聯賽／職棒教練團領軍 中市首戰不敵台電

全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮開打，前興農牛隊退役老將張家浩擔任台中市隊總教練，領軍首戰2：5不敵台灣電力隊。

日職／開幕戰考慮延到4月24日 最壞打算是5月

隨著國際奧會（IOC）開始討論是否延後舉辦東京奧運，日本職棒開幕戰也可能再度延期到4月24日才開打。如果新冠肺炎（COV...

棒球／奧運銀腕郭李建夫 培訓基層傳承棒球

1992年巴塞隆納奧運一役，中華成棒隊勇奪銀牌，當年站上投手丘繳出3勝0敗佳績的郭李建夫被封為「奧運銀腕」，成為家喻戶曉的棒球國手，經旅日、中職洗禮後，他急流勇退，在開南大學校棒隊擔任總教練，替體壇培育下一代好手，平時也參與培訓社區少棒隊，希望鼓勵更多年輕一輩接觸棒球，學習團隊精神。

春季聯賽／花蓮連打5天 不開放觀眾進場

業餘成棒年度重頭戲「甲組春季聯賽」今在後山開戰，繼一○一年後再次安排花蓮賽事，衛冕軍安永鮮物（原名崇越隼鷹）隊首戰面對台...

日職／練習賽王柏融開轟 陽岱鋼敲安

日本職棒因應新球季延後開打，目前持續進行「練習試合」，火腿隊昨天對上西武隊，王柏融先發上陣，先對「平成怪物」松坂大輔敲出...

熱門新聞

加拿大開全球第一槍 宣布不參加奧運

NBA／回報喪失味覺嗅覺 首位染疫球員近況令人憂

UBA／世新退文化奪首冠 羅培儀連4年嘗封后滋味

UBA／朱育勤畢業 錢姊爆陽明小跑車接棒

桌球／肺炎疫情影響 江宏傑赴日參賽逾假未歸

NBA／籲快艇祈禱季後賽別碰湖人 格林：我們有7個主場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。