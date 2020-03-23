中職／開季關門到何時？吳志揚無法掛保證

中職4月11日開幕戰為了配合政府防疫措施，確定關門打，將是職棒開打31年來，首次不開放球迷進場的比賽，中職會長吳志揚說：「無法確定關門到何時，為了球迷的健康，聯盟用最嚴格的標準看待此事。」

樂天桃猿隊連續三年在桃園球場進行開幕戰，今年將對決中信兄弟隊；吳志揚強調，原則上是閉門打，但是為了購買季票球迷的權益，各隊大約150人左右，將開放他們進場觀戰，採取實名制、現場取票。

重點是每場比賽150人觀戰上限，仍需經過地方政同意才行，中職今天召開第三次防疫會議後，將在接下來兩天內，向各地政府提出防疫計畫，最後決定權不在自己身上。

也就是說，中職從今年開幕戰起，到未改變關門政策前，單場最多只會有150名球迷進場，最慘當然就是毫無觀眾，所有人只能透過電視轉播觀戰。

吳志揚表示，今年賽事確定就是4月11日開打，如果再延下去，未來變數太多，包括六搶一奧運資格賽、東京奧運打不打都不知。