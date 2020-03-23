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中職／關門打仍有啦啦隊熱舞 不能叫只能跳
中華職棒4月11日在桃園球場由樂天桃猿、中信兄弟隊進行開幕戰，確定關門比賽，寫下中職開打31年空前紀錄，各隊仍可安排啦啦隊熱舞，也可播放加油音樂，但啦啦隊只能熱舞、不能出聲。
中職會長吳志揚表示，各隊啦啦隊「不能叫、只能跳」，持季票進場的球迷必須戴口罩觀戰，也不能喊叫，甚至有界外球打上觀眾席，也不能離開座位去搶。
他說，儘管閉門比賽，仍會有電視轉播，還是會有啦啦隊在現場表演，球場也可放電子音樂，因為放音樂不會有口水。
中職今天召開第三次防疫會議，決定開幕戰閉門打，只開放各隊150名購買季票的球迷進場，這個數字是每場比賽上限，而且必須實名制，但能不能獲得地方政府同意仍待觀察，開幕戰還是有可能空無一人。
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