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中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打
中華職棒聯盟今天做出決議，原定延期至4月11日開幕戰將如期舉行，展開今年球季賽事，但將不開放一般觀眾進場，將是史上首度閉門進行比賽，不過，已有購買季賽球票眾仍可進場，估計約有150人。
吳志揚說於今天防疫會議會後表示，聯盟有信心做好準備，現場實名制取票，核對身份，強制戴口罩，規劃好固定座位，大於防疫辦法的安全距離，這150人將做很好的規劃，不提供飲食，保障球迷安全和球員權益。
吳志揚提到，相關計劃這兩天會再度提交給各縣市政府和衛福部，若還是行不通，還是會完全閉門、不開放觀眾入場。
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