春季聯賽／姜建銘首戰開轟 衛冕軍安永鮮物失利

全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮縣立棒球場、平和國中點燃戰火，安永鮮物挑戰二連霸，在開幕戰出師不利，以9：12不敵台北興富發隊。

今天原定進行的四場比賽，台灣電力5：2擊敗台中市隊，另兩戰綺麗珊瑚對台南市、桃園航空城對合作金庫都因雨停賽。

興富發是本屆爆米花聯盟冠軍，今天在春聯首戰火力凶猛，一共揮出18支安打，包括二局上何昱德兩分砲，陳宥忠、高杰各有四安，蔡瑋泰也有三安。

安永鮮物全場也有14支安打，七局下王薪權、姜建銘連續開轟，九局下林雨力揮出三分砲，還是追趕不及，終場三分之差落敗。

興富發先發投手林宇祥投五局，被揮出七支安打，失兩分奪勝；安永鮮物先發投手林志穎狀況不佳，只投2.1局，被揮出七支安打，失七分吞敗。