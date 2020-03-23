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春季聯賽／職棒教練團領軍 中市首戰不敵台電

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
台中市成棒隊教練團以前職棒球員為主，左起楊承駿、曾華偉、張家浩、鄭達鴻、陽建福。圖／中華棒球協會提供
台中市成棒隊教練團以前職棒球員為主，左起楊承駿、曾華偉、張家浩、鄭達鴻、陽建福。圖／中華棒球協會提供

全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮開打，前興農牛隊退役老將張家浩擔任台中市隊總教練，領軍首戰2：5不敵台灣電力隊。

台中市隊教練團幾乎都是前職棒球員，除了張家浩之外，還有首席教練鄭達鴻、投手教練陽建福、內野教練楊承駿、外野教練曾華偉。

中市今天一局上就展開攻勢，潘俊宇保送後，黃明真揮出安打攻下全場第一分；台電一局下還以顏色，蔡智榆、李育全安打扳平比數。

第二局雙方仍有攻勢，中市靠阮義凱、魏嘉甫安打再下一城，又以2：1超前，但台電緊咬不放，范孟傑、戴如量、黃韋銘安打攻下兩分，黃韋銘關鍵兩分打點安打成致勝一擊。

台電三局下李育全先揮二壘打，接著范孟傑轟出右外野兩分砲，擴大領先差距，兩隊從第四局開始都未再破蛋，台電終場三分之差獲勝。

范孟傑四打數三安打，打點、得分各兩分，成為台電贏球大功臣，中繼投手范孟晨投2.2局，只被揮出一支安打，無失分奪勝。

中市先發投手蔣李威投五局，被揮出七支安打，失五分吞敗。

楊承駿 春季聯賽

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