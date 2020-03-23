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日職／開幕戰考慮延到4月24日 最壞打算是5月

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

隨著國際奧會（IOC）開始討論是否延後舉辦東京奧運，日本職棒開幕戰也可能再度延期到4月24日才開打。如果新冠肺炎（COVID-19）疫情沒有改善，甚至可能改到5月才打。

日職開幕戰受到新冠肺炎疫情影響，已從3月20日改為4月10日，目前疫情不見減緩，加上日本政府呼籲大規模活動暫緩舉行，4月中旬開打的機會已經不高，而如果東京奧運延期，日職也勢必要配合調整球季中的停賽時間。

日職會長齊藤惇表示，如果球季延到4月24日開打，季後賽賽程勢必難以消化，就需要考慮調整高潮系列賽（Climax Series）賽程，原本三戰兩勝的首輪賽事就可能改為一戰定生死，原本六戰四勝的決勝輪則縮減到四戰。

目前看來從4月10日延後兩周改在4月24日舉行開幕戰較有可能，由於政府也無法預測疫情發展，最壞的打算就是5月才展開新球季，日職採取兩聯盟制後，最晚的開幕時間是4月14日。

日職今天將再度與日本職業足球聯賽（J-League）一同舉行第四次防疫會議，邀請專家討論開幕時程；中華職棒今天也將召開第三次防疫會議，討論4月11日的開幕戰是否閉門開打？甚至再次延後。

中華職棒

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