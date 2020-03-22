日職練習賽／王柏融開轟 陽岱鋼敲安

日本職棒因應新球季延後開打，目前持續進行「練習試合」，火腿隊昨天對上西武隊，王柏融先發上陣，先對「平成怪物」松坂大輔敲出安打，第六局還轟出陽春全壘打，是他今年對外實戰的首轟；巨人隊陽岱鋼對戰橫濱隊也有長打演出。

王柏融昨天擔任火腿先發第五棒、指定打擊，首打席面對名將松坂大輔，抓第一球、一二二公里的滑球揮出右外野安打，三局上第二度對決則遭到三振。賽後他向日媒透露，能和這樣的明星選手對決，感覺很不可思議。

松坂大輔先發五局失四分退場，六局上西武換上平井克典，王柏融率先上場，逮中一顆一四一公里的直球揮成左外野陽春全壘打，繼二月十五日的隊內紅白戰後再次開轟，也是他今年對外熱身賽的首轟，回到休息室後面帶笑容與教練和隊友們擊掌。

王柏融單場四支二，有一打點、跑回兩分，挨兩K，對戰西武三戰合計敲出三支安打，有一次保送。至於西武吳念庭連三戰都是替補上場，但安打還沒開張。

巨人則是連兩天和橫濱交手，重返一軍的陽岱鋼都獲先發機會，前天三打數敲一安打，昨天擔任第八棒、指定打擊，前兩打席沒建樹，五局下在二壘有人時，揮出左外野方向的二壘打，送回一分打點，單場再繳三支一表現，有一打點、一得分。