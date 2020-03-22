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中職／第9局灌6分 桃猿對戰兄弟3連勝

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
林承飛。資料照／樂天桃猿隊提供
林承飛。資料照／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在官辦熱身賽對上中信兄弟隊，全場揮出14支安打，包括林承飛和葉竹軒的全壘打，靠著9局下進帳6分大局，終場以10：4贏球，三度對戰中信兄弟都贏球。

中信兄弟今天由廖乙忠先發，猿隊一開賽就展開攻勢，成晉揮出安打後，林泓育補上二壘打送回第1分。猿隊先發投手黃子鵬則在2局下被蘇緯達、陳子豪、黃鈞聲連敲3支安打，兄弟將比數扳成1：1平手。

比數一直到5局上才又有變化，猿隊林承飛從廖乙忠手中敲出左外野陽春全壘打，陳晨威擊出滾地球靠失誤上壘，接著又獲隊友推進上二壘，藉由林立的安打跑回分數，猿隊單局2分進帳，取得3：1領先。

8局上兄弟換上鄭凱文登板，猿隊陳晨威先揮出安打上壘，推進上得點圈後，林泓育再敲安打送回分數，猿隊將比數拉開為4：1。

但兄弟在8局下反撲，岳東華、林書逸連續安打，林智勝獲保送形成滿壘，詹子賢、蘇緯達補上安打都送回分數，陳子豪再敲高飛犧牲打將比數扳平。

猿隊在9局上又有攻勢，郭嚴文敲二壘打，藍寅倫獲保送，廖健富代打也揮出安打，滿壘時陳晨威敲出2分打點安打超前比數，成晉的安打再送回2分，葉竹軒再從蔡齊哲手中揮出2分全壘打，猿隊灌進6分大局，9局下靠守護神陳禹勳守住局面，收下對戰3連勝。

黃子鵬在19日剛過26歲生日，今天先發上陣，主投6局，被揮出6支安打，有1次保送和4次三振，失1分，繳出優質先發演出。兄弟廖乙忠則是主投5局，被敲出7支安打（1轟），送出6次三振，失3分（2分自責分），兩人都無關勝敗。

陳晨威 中信兄弟

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