中職／低調的隱形王牌 王溢正價值不容忽視

生涯投了818.1局，挨85支全壘打，累計防禦率高達4.91，被打擊率0.296，每局被上壘率1.53。如果從以上數據來看，應該很少球迷會說這投手有王牌身手，不過他很可能成為中職史上累計年薪前三高的投手，僅次於「嘟嘟」潘威倫，也幾乎篤定成為史上最多勝左投手，他是王溢正。

王溢正是2009年La new熊代訓球員，退伍後加盟日職橫濱，僅在一軍出現6場皆先發，留下4敗、防禦率8.88的慘淡成績，2013年5月底遭釋出，6月返台回到Lamigo桃猿，2013、14年期間月薪皆為15萬元。

2013年王溢正繳出3勝2敗、防禦率2.96佳績，隔年也不錯，7勝2敗、防禦率3.64，2014年球季結束收下兩年複數年合約，2015、16年月薪分別為23萬元、28萬元。

王溢正由於在日職表現不佳，剛加入Lamigo時薪水並不高，不過他很快就用實力幫自己大幅調薪。 聯合報系資料照片

2015年王溢正頻被打爆，防禦率高達6.13，被打擊率0.324，2016年更慘，防禦率是生涯最慘的6.85，被打擊率是慘不忍睹的0.349。

即使數字慘到不行，不過王溢正仍收到桃猿球團捎來的大禮，一張3年複數年合約，2017、2018、2019年的月薪依序為38萬元、42萬元、47萬元，待遇可說三級跳，若只看帳面數據，或許名不符實。

王溢正逐年月薪 年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 月薪 ( 萬元) 15 15 23 28 38 42 47 52 55 55

不過，2016是中職「超級彈力球年」，全聯盟本土投手防禦率是史上最差的6.39，考量到王溢正單季至少都能吃下超過百局，兩年也拿了18勝，沒有功勞也有苦勞，拿這樣的薪水也沒有太多異議。

2017、18、19年王溢正分別拿到9、8、12勝，防禦率依序為4.60、4.25、4.54，嚴格來講並非王牌投手等級，不過去年球季結束他再度收下厚禮，又一張3年複數年合約，2020、2021、2022年的月薪依序為52萬元、55萬元、55萬元。

換句話說，只要這一張3年複數年合約走完，王溢正中職生涯光年薪進帳就高達4350萬元，僅次於近億元的潘威倫，未來王溢正年收入有可能被鄭凱文超車，但仍可排名第三。

王溢正中職生涯累計57勝，在史上左投手勝投榜僅次於林英傑的59勝，而王溢正先發勝場數有56勝，力壓林英傑的53場先發勝，已是左投之最。

王溢正拿下57勝在中職史上名列第15，在這前15傑當中，王溢正禦率4.91、被打擊率0.296、每局被上壘率1.53都是最差的，而且差很多。拿林英傑來比較好了，他生涯防禦率才3.31、被打擊率0.262、每局被上壘率1.23，都比王溢正亮眼許多。

中職本土兩大左投生涯數據 左投 出賽 先發 勝 敗 防禦率 被打擊率 每局被上壘率 王溢正 145 138 57 37 4.91 0.296 1.53 林英傑 245 162 59 63 3.31 0.262 1.23

要強調的是，不同時期、所屬不同球隊，都會造就投手數據的不同，或許難以放在同一天秤上類比。王溢正身處在球較彈、好球帶較小的年代，真的很難生存，他還吃大量局數已難能可貴，為球隊拿下一場場勝利，很多投手都已被打趴在地上，甚至長期受傷者也大有人在。

樂天桃猿隊與王溢正(中)簽下三年複數合約，加入「50萬」俱樂部，他應該要特別感謝隊友的長期火力相挺。 聯合報系資料照片

好在王溢正有「愛姐姐打線」撐腰，即使先發大量失分，隊友就是有辦法幫他打回更多分數逆轉勝，也一直是桃猿本土第一號先發投手，甚至是全聯盟最穩定出賽的本土頭號先發，從2013年至今，這段期間王溢正投球局數、勝場數都是全聯盟本土投手第一，光這點就夠嗆了。

放眼中職30年歷史，要像王溢正這樣，有王牌投手的封號，卻沒Ace等級數據做後盾的例子，真的少之又少。