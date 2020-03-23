日職／球隊苦等開幕 調整、情蒐、受傷都是考驗

日本職棒新球季開幕受到冠狀病毒疫情影響而延期，這是繼2011年311大地震以來，再度延後開幕。不過根據日本棒球機構（NPB）在3月12日與NPB12支球團代表的協議結果，針對新球季開幕日程並沒有結論，23日將再度開會討論。目前為止僅確定「最快4月10日」，開幕日可能落在4月10日、17日及24日等幾個時間點，至於實際的時間必須視後續的疫情發展而定。

想當然耳，這對所有的選手來說這都是從未體驗過的狀況，即使是曾經歷過2011年311大地震的選手，當時受到地震災情的影響而導致開幕延期，不過至少還能掌握開幕日做調整，而目前選手則必須在一個未知的狀況下等待開幕。

是4月中旬？4月下旬？還是會受到美國職棒大聯盟預期開季大幅延後的影響，跟著再往後順延？再加上自家要主辦的東京奧運是否如期舉行都引起熱議，開季時間充滿了變數，自然也會對選手的調整產生巨大影響。

福島縣營吾妻球場目前正在加緊整修，預定在奧運會期間舉辦至少一場的棒球和壘球比賽。 美聯社

前中日龍隊監督森繁和點出：「相較之下，野手會比較容易調整！問題在投手。」若非新冠狀病毒來襲，20日原本是日本職棒熱鬧開季的日子，也是12球團先發投手光榮登上投手丘，揭開2020球季序幕的一天，但如今卻必須面對前所未有的調整適應問題。森繁和指出，隨著日期改變投手的調整方法也不同，「首先是開幕先發投手，應該要在3月20日（週五）的練習比賽登板！」

然而即使如此，各隊教練團的作法仍各有不同。以20日練習比賽交手的養樂多、阪神兩隊來說，兩隊按照原先規劃的賽程進行比賽，只是比賽「從開幕戰變成練習比賽」，養樂多原先預定推出的是史上40歲投開幕先發第五人的左投石川雅規，他在13日對西武5局失1分，熱身賽3度先發防禦率1.50，狀況維持得不錯。不過養樂多教練團考量「難以維持相同步調進行調整」，而讓他跳過一次登板，改為牛棚日讓幾名年輕的後援投手輪番上陣。反觀阪神虎則是開幕投手西勇輝按表操課上陣，先發3局失3分。西勇輝表示：「這是一個嘗試的好機會。調整方法任誰都沒有經歷過也很困難，但為了能夠成長現在必須做好準備！」

另外一個就是選手動力如何維持的問題。軟銀的開幕先發投手東浜巨表示：「只要站上投手丘自然就會形成動力。」但前橫濱DeNA監督中畑清不否認，選手會照原先的20日開幕調整到高峰，「但當變成是練習比賽之後或許會有些放鬆的地方。」如何幫助選手調整，並將動力以及鬥志維持到開幕日，各隊教練團還沒開季就有傷透腦筋的問題。

各隊表定將從3月20日到4月5日進行74場的無觀眾試合，這對於處在一軍、二軍邊緣的1.5軍等級選手來說，無疑多了在練習比賽表現給教練團看、增加分數的機會，有助爭取升上一軍。不過另外一方面，由於與官辦熱身賽不同，這74場練習比賽是依照原先表定的例行賽進行，因此對手全部是同聯盟的隊伍，因此形同為必須全力比賽又要不暴露給對手的「情報戰」。去年第一年加盟日本職棒就投出11連勝，戰績12勝1敗、防禦率2.87的西武洋投尼爾（Zach Neal）表示：「開幕延期最難的是必須在練習比賽中持續跟同聯盟隊伍碰頭，彼此間的情報資訊將互相被獲取。」

中日龍隊也模擬表定4月10日開幕戰要對上廣島，因此教練團也在20日對廣島的練習比賽「進行調整」，將原本照排要先發的大野雄大換成柳裕也。

練習比賽這段期間內還有一個重點就是必須注意避免受傷，否則像轉隊到養樂多隊第一年的嶋基宏，在練習比賽第二天就挨了一記觸身球造成右手拇指附近的骨折，損失慘重。如果是正式比賽還能接受，這下因為練習比賽球季還沒開打就須進廠維修至少一個半月，真是得不償失，嶋基宏也成了開幕延後的受害者。