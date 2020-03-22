中職二軍／許基宏再見轟助兄弟4連勝 4戰狂揮5轟

中職二軍例行賽今天由中信兄弟與富邦悍將隊交手，兄弟二軍前8局打完3：6落後，但9局下猛攻5分大局，靠著陳文杰追平轟、許基宏再見全壘打，終場以8：6勝出，收下4連勝。

悍將隊今天推出楊彬先發，主投5局，被敲出5支安打，送出4次三振，失3分，之後登板的林晨樺、吳世豪、李建勳各投1局無失分；兄弟洪宸宇先發3局失3分，接替的牛棚投手則持續失分。

悍將隊前8局打完仍維持3分領先，但第9局登板的賴鴻城沒能守住局面。兄弟靠陳文杰轟出3分全壘打將比數扳平，之後許基宏再揮出再見2分彈，兄弟靠關鍵2轟逆轉勝。

許基宏此戰4支1，唯一安打就是全壘打，今年在二軍例行賽場場開轟，至今出賽4場，合計16打共敲出6支安打，其中就有5支是全壘打，敲回7分打點，打擊率3成75。陳文杰則是4戰敲3轟。

兄弟今年一、二軍都是砲聲隆隆，二軍例行賽至今場場有全壘打，累積11發全壘打，長程火力領先各隊。