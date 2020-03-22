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春季聯賽／社會隊23日花蓮開打 台中成棒隊首戰台電

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
台中市成棒隊。 報系資料照
台中市成棒隊。 報系資料照

109年全國成棒甲組春季聯賽將在明天登場，將由社會隊率先在花蓮開戰，是春季聯賽暌違12年在花蓮登場，新成軍的台中市成棒隊也將首度亮相，對戰業餘強權之一的台灣電力隊，但受新冠肺炎疫情影響，賽事不開放觀眾進場。

春季聯賽為業餘成棒隊年度重點賽事，今年共33隊參賽，預賽分3組，9支社會隊都分在A組，包括新北市、台中成棒、綺麗珊瑚、桃園航空城、安永鮮物、台北興富發、合作金庫、台南市及台灣電力。

B組則有12支大學隊，包括台灣觀光學院、開南大學、中信金融學院、南華大學、列特博生技（萬能科大）、台東大學、義守大學、中華醫大、長榮大學、美和科大、台灣啤酒（國立體大）及高苑科大。

C組的12支大學隊則分別為遠東科大、稻江學院、嘉義諸羅山（嘉義大學）、崑山科大、台灣運彩（輔仁大學）、台北市大、富邦公牛（台灣體大）、嘉南藥理、高雄大學、美孚巨人（文化大學）、大同學院及吳鳳科大。

A組各隊將進行兩循環賽事，B、C組各打單循環賽，預賽前4名晉級複決賽，採雙敗淘汰制，冠軍將在5月中旬出爐。而今年因天母、立德，嘉義市等球場都進行整修，無法安排賽事，春季聯賽比賽地點遍佈全台，各隊都要南北奔波。

率先開打的A組賽事更要開拔到花蓮，明天起在花蓮縣立棒球場及去年落成的平和國中棒球場進行。今年重新組隊、由前興農牛隊球員張家浩領軍的「台中成棒隊」也將在今年春季聯賽首度亮相，明天首戰在平和球場對戰台電。

春季聯賽 棒球 綺麗珊瑚

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