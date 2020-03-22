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日職／連兩天先發敲安 陽岱鋼揮二壘打有打點

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
陽岱鋼。資料照(中央社)
陽岱鋼。資料照(中央社)

日職巨人隊今天在練習賽續戰橫濱隊，旅日好手陽岱鋼連兩天先發上陣，擔任第8棒、指定打擊，5局下敲出一支帶有打點的二壘打，連兩戰安打，終場巨人也以8：1勝出，收下2連勝。

陽岱鋼靠著在二軍的好表現，昨天重返一軍出賽，對戰橫濱首戰3支1，今天再獲先發機會，對決橫濱洋投匹波斯（Michael Peoples）。

2局下巨人靠岡本和真的陽春砲轟下1：0領先，陽岱鋼在2出局後上場，擊出游擊方向滾地球出局。

第3局巨人大城卓三再轟陽春彈， 之後靠5支安打多添2分，陽岱鋼2出局後上場，在一、三壘有人時遭到三振，結束球隊攻勢。

陽岱鋼前2打席沒安打，第5局巨人6：1領先，陽岱鋼獲得二壘有人的打擊機會，從石田健大手中掃出左外野方向的安打，送回壘上隊友，進帳1分打點，隨後也藉由大城卓三的安打跑回本壘得分。

第7局陽岱鋼被換代打退場，此戰合計3打數有1支二壘打，連續兩場出賽敲安打，另有1打點、跑回1分。

巨人全場共敲出14支安打，包括2支全壘打和4支二壘打，終場以10分差擊敗橫濱。田口麗斗先發5局，被敲3支安打，挨了1發陽春砲成唯一失分，之後宮國椋丞中繼3局、藤岡貴裕後援1局都沒失分，全場僅讓橫濱敲出4支安打。

陽岱鋼 巨人

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