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日職／王柏融對外練習賽首轟出爐 首打席對決松坂大輔敲安

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
王柏融練習賽開轟。 資料照
王柏融練習賽開轟。 資料照

日職火腿隊與西武隊的「練習試合」，「大王」王柏融擔任先發5棒、指定打擊，首打席就從松坂大輔手中揮出安打，6局上又砲轟平井克典，今年對外實戰首轟出爐，單場雙安，有1打點、跑回2分，但火腿隊終場以6：9落敗。

日職新球季延後開打，本周起增加74場練習賽，王柏融對上西武隊前2戰各僅獲2打席，合計3打數敲出1支安打，今天雙方第3場交手，王柏融繼續先發且打滿全場。

西武隊排出「平成怪物」松坂大輔先發，王柏融在2局上率先上場，抓第1球就揮出右外野安打，帶動球隊攻勢，隨後跑回全隊第1分，火腿隊單局攻進3分，以3：2反超比數。西武隊則在2局下再搶4分要回領先。

3局上王柏融再次對決松坂大輔，遭到三振出局。此戰松坂大輔共投5局用84球，被敲出4支安打，有5次四死球保送和2次三振，失4分。

西武隊第6局換上第2任投手平井克典，王柏融成為該局首名打者，抓準一顆141公里的直球，揮成左外野方向的陽春全壘打，是他繼2月15日隊內紅白戰後再開轟，今年對外熱身賽的首轟出爐，面帶笑容回到休息室和隊友擊掌。

7局上王柏融第4打席在2出局一、二壘有人時上場，遭到增田達至三振，單場4支2（1轟），吞下2次三振。

至於西武隊吳念庭今天在第6局被換上場代跑，並先後接替一壘、游擊守備，7局下唯一的打擊機會擊出游擊滾地球出局，目前3場練習賽還沒敲出安打。

松坂大輔 王柏融 西武

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