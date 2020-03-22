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中職／在病床上也能幫助人 潘忠韋出院滿滿感謝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
潘忠韋(右)。 報系資料照
潘忠韋(右)。 報系資料照

經過54天的搏鬥，知名球評「喇叭」潘忠韋昨天終於踏出醫院，他在個人臉書上分享心情，形容終於跨過一場看似打不完的延長賽，接下來還要面對治療跟移植，繼續迎接這個特別的賽季。

潘忠韋因罹患急性白血病，從1月28日住院治療，到昨天3月21日才終於出院，期間經歷一次敗血性休克，化療時白血球一度低到零，重新生長白血球的過程又讓他好幾天無法入睡，連續三次在醫生評估可出院時出現發燒，就像是打不完的延長賽，回顧這段歷程，他說：「噢，太刺激了。」

在病房隔離的期間，潘忠韋透過視訊跟親朋好友連絡，也收到來自各界的禱告與打氣，最特別的是中職眾多球星及教練特別為他拍攝影片，除了鼓勵他以外，也呼籲球迷一起捐血幫助造血幹細胞配對建檔。

潘忠韋說：「看到球員教練特別錄製的影片，心情很激動，後來得知很多人因為影片願意伸出雙手建立資料庫，更是受到好大的鼓舞，有種『原來在病床上也可以幫助人』的喜悅。」

潘忠韋也感謝淡水馬偕移植病房所有醫護人員的照護和鼓勵，接下來還要保持耐心面對治療與移植，潘忠韋說：「我知道這個特別的賽季還沒結束，短暫休息之後又要拉高強度，要繼續感謝我的身體、我的家人好友、以及看顧著我的上帝，老話一句：我會努力。」

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