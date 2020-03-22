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MLB／水手停工 一朗：別把棒球視為理所當然

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

水手昨天正式關閉春訓營，並將每位隊職員送回家，不過擔任球隊特別助理的鈴木一朗沒有因此中斷個人棒球練習，繼續在美國住家附近和翻譯練習傳接球、打T座；眼看新冠肺炎疫情一發不可收拾，他感慨地表示，別把棒球和日常生活當作理所當然。

受到新冠肺炎疫情影響，包含日本、美國等全世界的棒球賽事都因而被迫取消或推延，鈴木一朗在水手解散春訓後回到美國住處，等待美國疫情危機解除，暫時沒有回到日本避難的打算，「人們原本期盼美國有棒球賽可以打，但突然間我們失去了總是感到理所當然的東西。」

鈴木一朗職業生涯見過多場天災人禍，包含1995年效力歐力士時歷經阪神大地震，來到美國的第一年又恰巧遇到911恐攻，看到無常真實上演讓他忍不住說道，「我們認為理所當然的事物，其實並非長駐，這不只適用在棒球員身上，也適用於每個人。」

昨天也剛好是鈴木一朗退休屆滿周年的日子，去年此時他在日本海外戰宣告退役，在東京巨蛋滿場的家鄉球迷面前留下最後出賽身影，結束28年的職棒生涯。

棒球 鈴木一朗 水手

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