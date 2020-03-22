中職／蔣智賢雙響砲！悍將火力好凶猛

中職官辦熱身賽第三度上演「金控大戰」，富邦悍將隊昨天單場三轟，由蔣智賢雙響砲帶頭，八局下靠林哲瑄揮出致勝陽春砲，終場以六比五擊敗中信兄弟隊，搶下對戰首勝。

悍將隊前兩次在熱身賽對兄弟，分別以三比七、六比九落敗，昨天在台中洲際棒球場第三度碰頭，先發投手游霆崴僅投二點一局、失四分，但陣中重砲手挺身而出。

蔣智賢在三局下從洋投羅傑斯手中揮出兩分全壘打，五局下面對吳哲源再補兩分彈，單場雙響砲貢獻四分打點，儘管兄弟在第七局將比數追平，八局下林哲瑄再砲轟鄭凱文，連兩戰用全壘打轟回球隊勝利打點。

蔣智賢在今年官辦熱身賽十場出賽，四十個打數敲出廿一支安打，有三支二壘打和六發全壘打，敲回十五分打點，安打數和全壘打數都是聯盟排頭，打擊率五成二五則排全隊第二、僅次於高國麟的五成三八。

悍將隊昨天單場三轟，今年官辦熱身賽打十一戰，全壘打數跟進統一獅隊（廿八轟）及中信兄弟（廿五轟）達到廿轟，樂天桃猿隊及味全龍隊各九轟。

悍將隊贏球後，官辦熱身賽戰績六勝三敗兩和，勝率與樂天桃猿隊並列第二，中信兄弟仍以八勝三敗居排頭。今起剩最後三天賽事，依序由猿隊對戰兄弟、猿隊碰上龍隊、獅隊對悍將隊。