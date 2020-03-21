中職／蔣智賢雙響、林哲瑄致勝轟 悍將1分勝兄弟

中職官辦熱身賽今天在台中洲際棒球場上演「金控大戰」，悍將隊單場敲3轟，包括蔣智賢單場雙響砲及林哲瑄在第8局的致勝陽春彈，兩人掃回5分打點，終場以6：5擊敗中信兄弟。

悍將隊今天排游霆崴先發，是他在官辦熱身賽第2度登板，但控球大失準，開賽連投2次保送，2出局後再被蘇緯達揮出安打，讓兄弟先取得1：0領先。

游霆崴投到3局上被連敲2支安打，接著又連投觸身球保送和四壞球保送，讓兄弟擠回第3分，且馬上被林書逸揮出二壘打再失1分。悍將隊隨即換上第2任投手江國豪登板，成功化解滿壘危機。

悍將隊打線則在3局下展開反攻，面對兄弟先發投手羅傑斯，陳品捷靠保送上壘，蔣智賢轟出右外野2分全壘打，先將比分追成2分差。

5局下悍將隊靠2支安打多添1分，蔣智賢面對吳哲源再揮一支中外野方向的2分彈，一棒助悍將隊以5：4超前比數，個人在官辦熱身賽累積6發全壘打衝上聯盟第一。

悍將隊在第7局換上王尉永登板，兄弟許基宏先靠失誤站上二壘，詹子賢代打敲出左外野安打，將比數扳平。但8局下悍將隊林哲瑄一上場就砲轟鄭凱文，轟出左外野陽春全壘打，又替球隊要回領先，也打下勝利打點。

悍將隊今天動用5名投手，游霆崴先發2.1局，被敲5支安打，有5次保送，失4分，之後江國豪中繼3.2局，王尉永、林羿豪、陳鴻文各投1局都無責失。

兄弟羅傑斯先發4局，被敲出5支安打（1轟），失2分，吳哲源中繼1局也挨轟、失3分，鄭凱文第8局被敲陽春砲，承擔敗投。