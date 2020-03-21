日職／陽岱鋼返一軍先發3支1 巨人奪久違勝利

日職巨人隊陽岱鋼靠著在二軍的好表現，今天被升回一軍出賽，在對上橫濱隊的練習賽擔任先發第8棒、指定打擊，3打數有1支安打，還挨一記觸身球，終場巨人隊以9：0贏球，收下等了近一個月的勝利。

陽岱鋼今年在官辦熱身賽合計9打數沒有安打，2月28日就被降二軍，但17日在二軍轟出3分砲，連續3場安打，用火燙手感爭取回到一軍的機會，且馬上被排進先發。

陽岱鋼在3局下率先上場，面對坂本裕哉擊出二壘方向滾地球出局，第5局則在三壘有人時擊出右外野飛球出局，沒能替球隊建功。

巨人隊在6局下靠大城卓三的陽春全壘打轟回領先，6局下又有攻勢，陽岱鋼在一、三壘有人時上場，被進藤拓也的觸身球砸中，巨人隊攻占滿壘，吉川尚輝安打送回1分，之後又靠2次保送擠回分數，岡本和真揮出清壘三壘打，巨人隊單局灌6分。

9局下陽岱鋼一上場從齋藤俊介手中揮出右外野安打，湯淺大也補上安打，吉川尚輝雖擊出雙殺打，但把陽岱鋼送上三壘，吉川大幾再敲安打，讓陽岱鋼回本壘攻進分數，巨人隊將比數改寫為9：0。

巨人隊在今年官辦熱身賽以9連敗、13連不勝收尾，戰績2勝10敗4和排名12隊墊底，今天在加辦的練習賽首戰開胡，也是繼2月23日再嚐勝利滋味，陽岱鋼也要藉由這一輪賽事證明身手，爭取進入開季一軍名單。