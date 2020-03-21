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中職二軍／味全龍險勝桃猿 重生後首勝入袋！
味全龍隊今天在二軍例行賽第3戰對上樂天桃猿隊二軍，5任投手輪番上陣，全場僅讓對手揮出5支安打，打線則在8局下靠林旺衛、張政禹接連安打敲回超前分，終場以2：1勝出，重返中職後的首勝入袋。
龍隊在二軍例行賽前兩戰都敗給中信兄弟，自2月28日的官辦熱身賽起仍舊一勝難求，今天對戰樂天桃猿隊二軍總算開胡。
龍隊林子昱此戰先發4局，被揮出3支安打，失1分非自責分，之後羅華韋中繼2局，劉家愷、黃東淯、曹維揚依序上場都沒失分，壓制猿隊二軍攻勢，合計挨5支安打，送出6次三振。
龍隊打線則在4局下從洋投尼寇立手中敲回1分，將戰局扳成1：1平手，8局下林旺衛揮出二壘打開啟攻勢，魏全犧牲觸擊將林旺衛推進上三壘，張政禹接著揮出一壘方向滾地球，靠快腿跑出一支內野安打，送回超前分，也成為此戰致勝分。
龍隊全場共揮出8支安打，「狀元郎」劉基鴻單場3安猛打賞，二軍例行賽打擊率高達4成62，郭天信則是有2安表現1打點表現。
猿隊尼寇力此戰主投5局，被敲出3支安打，送出7次三振，失1分；黃偉晟、林樺慶各投1局無失分，賴智垣後援失1分。
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