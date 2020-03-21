日職／陽岱鋼升一軍卻有壞消息 日媒透露是最後機會

旅日好手陽岱鋼今日終於升上讀賣巨人一軍，不過壞消息也伴隨而來，日媒日刊現代就報導指出，這會是陽岱鋼最後一次回到一軍的機會。

陽岱鋼2月熱身賽時4戰打擊全槓龜，慘遭下放二軍，好在在二軍有好表現，才重回一軍。不過陽岱鋼還得跟多名球員競爭，日刊現代指出龜井雖37歲，不可能長期出賽，但仍是現階段左外野有力人選，接著才可能輪到陽岱鋼；陽岱鋼雖會以外野為主，然可能免不了要跟中島爭一壘。

日刊也引述球界人士說詞，表示「陽岱鋼非先發，3億日圓的高薪讓球隊有不少壓力。若這次升一軍沒抓住機會，之後就沒望了。」

另外，同樣提到陽岱鋼想代表台灣參加東奧，至於延到6月的六搶一則是會在慎重考慮，希望優先替巨人出賽。不過若被原監督屏除在輪替之外，有可能臨時參賽。不過日媒最後也點出，陽岱鋼目前身手在巨人搶不到先發，台灣是否徵招他到國家隊還有待觀察。